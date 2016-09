Multimedia im Wohnzimmer

In diesem Beitrag erfahren Sie:

Welche aktuellen Trends es im Bereich Multimedia gibt.

Welche vorteilhaften Funktionen Sie mittels vernetzter Technologien nutzen können.

Wie Sie Ihr Zuhause zum Heimkino machen.

Zuhause ist es doch am schönsten und so versammeln wir uns gern mit der Familie und Freunden im heimischen Wohnzimmer, um die neuesten Film-Highlights anzusehen. Immer mehr Menschen machen daraus sogar ein ganzes Heimkino mit vielen Extras.

Inzwischen funktioniert die meiste Technik ganz ohne Kabel, ob es nun das Heimkino-System ist oder das Musik-Rack. Zudem kann man viele Geräte aufeinander abstimmen und flexibel miteinander verbinden und nutzen. Der TV ist längst nicht mehr allein dazu da, um nur das zu schauen, was uns öffentliche und private Fernsehstationen darbieten. Die Smart-TVs von heute können sehr viel mehr und die Bildtechnologien werden ebenfalls immer ausgefeilter und fast so, als wäre man mitten im Film live dabei.

DLNA, HbbTV und AirPlay

Wer sich neue technische Geräte für das Wohnzimmer zulegen möchte, der kommt heutzutage nicht mehr an ihnen vorbei. Kabellose Streaming-Technologien gehören inzwischen zum Alltag in den Wohnzimmern.

So verschmelzen die Grenzen zwischen PC und TV immer mehr und nicht selten befindet sich eine Art Server oder eine zentrale Festplatte in der Wohnung, von dem aus alle Familienmitglieder auf Musik, Videos usw. bequem zugreifen können.

Auch modernste, kabellose Techniken wie DLNA, WLAN und HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) machen das Fernsehvergnügen um ein Vielfaches angenehmer und leichter steuerbar. DLNA ist beispielsweise die Abkürzung für Digital Living Network Alliance. Das ist der Name für eine internationale Vereinigung von Herstellern aus der Computer-, Mobilfunk- und Unterhaltungselektronik. Viele Geräte unterstützen diese Technologie und lassen sich im Handumdrehen miteinander verbinden. Aufeinander abgestimmte Funktionen erweitern die Funktionalitäten jedes einzelnen Gerätes erheblich.

Videos, Fotos, Musik und vieles mehr sind daher in Windeseile und jederzeit direkt auf dem TV abrufbar. Auch für iOS-Fans ist Apples AirPlay die unsichtbare Verbindung zwischen iOS-Geräten und Lautsprechern oder TV-Geräten. So kommen eigene Inhalte blitzschnell im „runden“ Sound oder in brillanter Bildauflösung auf den großen TV-Bildschirm. Wer für den Sound keine wireless Technik nutzen möchte, schwört auf HDMI-Kabel mit möglichst vergoldeten Kontakten.

Unser Tipp:

Überlegen Sie im Vorfeld, welche räumlichen Gegebenheiten bei Ihnen zur Verfügung stehen. Prüfen Sie dann, was eher infrage kommt – eine Kabellösung oder eine Übertragung mittels moderner Funktechnologien. Stellen Sie sich auch die Frage, was Sie unbedingt nutzen möchten und was eher keinen Sinn für Sie macht. So können Sie Ihr individuelles Heimkino planen.

Technik-Trends 2014

Neben der vielseitigen und kabellosen Netzwerk-Technik, die in viele Wohnzimmer und Heimkinos einzieht, geht der Multimedia-Trend vor allem in eine Richtung – immer schärfere Bilder und immer realistischer. Bereits auf der Cebit stand neben den 3D-Druckern vor allem die gestochen scharfe Auflösung im Vordergrund. Die Zauberworte lauten Ultra-HD (UHD), 4K und 3D.

Ultra HD, das ist eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Damit wird Fernsehen zum Augenschmaus. Jedoch ist diese hohe Auflösung noch eher verhalten in den öffentlichen TV-Stationen zu sehen. Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky wissen darum und nutzen dieses Wissen auch in ihrem zukünftigen Programm. Ansonsten sind Sendungen in UHD noch eher die Ausnahme.

Die TV-Geräte und Heimelektronik werden zusehends schmaler, hochauflösender und multifunktionaler. Das sieht man vor allem an den multifunktionalen Smart-TVs. Diese lassen sich mit vielen Peripheriegeräten spielend verbinden, streamen funktioniert meist problemlos und Zusatzfunktionen, die über das Internet verfügbar sind, benötigen einzig einen Internetzugang des TV-Gerätes. Dazu kommt dann das brillante Bild.

Die Zeiten der VHS sind längst vorbei, Blu-ray, DVD und Video-Streaming gehören inzwischen zum Alltag und das bei bester Bild- und Soundqualität.