Tablets im Beruf - Ist es eine zu starke Vermischung von Beruf und Privatleben oder wirklich sinnvoll?

Tablets und Smartphones nehmen eine immer größere Bedeutung im Alltag ein. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie auch im Beruf immer beliebter werden. Firmen, die ihren Mitarbeitern keine Tablets anbieten, wenn diese auch von unterwegs arbeiten müssen, sind beinahe altmodisch. Ein Netbook oder ein Notebook haben zwar Vorteile - beispielsweise die integrierte Tastatur - aber trotz ihrer Mobilität sind sie nicht so beliebt wie die Tablets. Vor allen in Sachen Arbeitsgeschwindigkeit sind die diese unübertroffen: Die gesamte Hard- und Software ist aufeinander abgestimmt, der Arbeitsspeicher wird nicht mit Überflüssigem gefüllt. Die Installation von Programmen erfolgt einfach mittels Apps aus dem Store; es ist nicht nötig, erst eine CD oder einen USB-Stick mit dem benötigten Programm zu besorgen. Es stellt sich aber die Frage, wie sinnvoll dieses Gerät wirklich für den Job ist. Immerhin wird damit das Private mit dem Beruflichen noch weiter vermischt.

„Bring your own device“

Dieses Motto, zu Deutsch „Bring dein eigenes Gerät mit“, hält Einzug in viele Firmen. Es ist immerhin für Arbeitnehmer recht entspannend, wenn sie beispielsweise am privaten Tablet zu Hause der Präsentation noch schnell den letzten Schliff gehen können und diese dann auch einfach von diesem Gerät auf den Beamer übertragen lassen. Besonders in Unternehmen aus dem Bereich Informations- und Telekommunikation (ITK) ist diese Möglichkeit mittlerweile sehr begehrt. Immerhin ist es so auch möglich, schnell noch zu Hause die Firmenmails abzurufen oder von unterwegs aus ein wichtiges Meeting anzusetzen. Es gibt viele Vorteile, die die Nutzung mit sich bringt, beschreibt dreisechsnull.telekom.de:

Zeitersparnis in der Produktion

Kostenersparnis für den Kunden

Sicherer und schneller Zugriff auf Firmendaten

Effiziente Kundenberatung

Der Vorteil der Zeitersparnis in der Produktion lässt sich gut an einem Beispiel eines Automobilherstellers feststellen: Statt die Arbeit auf Papieren zu dokumentieren, die erst an die Personalabteilung gereicht und dort digitalisiert werden müssen, bevor sie ausgewertet werden, wird die Dokumentation direkt auf dem Tablet erledigt und digital an die Personalabteilung weitergeleitet. Diese Zeitersparnis wirkt sich auf die Kosten für den Endkunden aus. Weniger Zeit für die Arbeit bedeutet geringeren finanziellen Aufwand und damit einen sinkenden Preis des Produkts für den Kunden. Es ist außerdem möglich, die Kunden besser zu beraten, beispielsweise im Finanzsektor.

Einige Banken setzen mittlerweile auf eine Vorsorge-App, mit der sie ihren Kunden ihre Vorsorgesituation anschaulich visualisieren können. Es ist dadurch effizienter möglich, den Kunden ihre Lücken in der Vorsorge aufzuzeigen und ihnen Lösungsmöglichkeiten dafür anzubieten. Abseits vom Kundengespräch haben Mitarbeiter aber ebenfalls Vorteile: Auf einem Tablet lässt sich ein VPN-Netzwerk einrichten. Mit diesem ist es möglich, auch von unterwegs auf das Firmennetz zuzugreifen. Dadurch können sie ihre Mails, Termine und Geschäftsdaten anzeigen lassen.

Sogar die erst vor Minuten von einem Mitarbeiter geänderte Präsentation kann heruntergeladen und betrachtet werden, sofern sie in einem Ordner liegt, der im VPN-Netzwerk zu erreichen ist. Dies zeigt, welche Vorteile ein Tablet im Beruf bietet - allerdings gibt es auch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil: Die Vermischung von Beruf und Privatleben.

Berufliches und Privates vermischen sich immer mehr

Es gibt in jedem Beruf das Ziel, eine gute Work-Life-Balance zu erreichen. Für einige ist dies ein 9-to-5-Job, bei dem sie mit dem Glockenschlag die Bürotür hinter sich zu ziehen. Andere sehen darin die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Sie wollen berufliches und privates gar nicht so strikt trennen, da sie dadurch eine gefühlte bessere Work-Life-Balance erleben. Dies bedeutet, dass im Büro auch auf dem privaten Facebook-Account gesurft wird und zu Hause mittels Tablets noch wichtige E-Mails am Abend beantwortet werden.

Dies kann einerseits von Vorteil sein, andererseits aber auch dazu führen, dass der Angestellte gar keinen richtigen Feierabend mehr hat. Wenn Überstunden normalerweise an der Tagesordnung stehen, ist es aber oft von Vorteil, wenn Tablets verwendet werden dürfen: so ist derjenige zu Hause bei seiner Familie, kann aber trotzdem noch ein paar dringende Arbeiten erledigen, für die er sonst im Büro bleiben müsste.

Die Vermischung von Privatleben und Beruf ist zudem in einigen Jobs beinahe nicht mehr aufzuhalten. Die Mobilität des Internets und die Tatsache, dass immer mehr Unternehmensprozesse digitalisiert werden und theoretisch von überall aus erreichbar sein könnten, trägt zu dieser Entwicklung entscheidend bei.

Private Daten sind für Arbeitgeber tabu

Noch ein Problem gibt es allerdings, wenn das Gerät nicht der Firma gehört, sondern ein privates ist: Private Daten haben nichts im Firmennetzwerk verloren, sie sind für den Arbeitgeber und auch für die Kollegen tabu. Dies bedeutet, dass die IT die VPN-Verbindung sehr genau einrichten muss, damit nur einige Ordner des Angestellten im Netzwerk freigegeben sind, aber nicht alle. Außerdem muss abgeklärt werden, welche der Firmenprogramme der Arbeitnehmer auch privat zu Hause nutzen darf. Beispielsweise das von der Firma lizensierte Office-Programm. In vielen Fällen wird auch der Firmendrucker mit dem Tablet verbunden. Dies ist relativ einfach möglich, wie Tintencenter in einer Anleitung beschreibt. Es stellt sich aber die Frage, ob der Arbeitnehmer dafür belangt werden darf, wenn er private Dokumente mit dem Unternehmensdrucker ausdruckt. Monster.de empfiehlt, klare Regeln für das Nutzen privater Geräte im Beruf aufzustellen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten diese Regeln außerdem am besten unterschreiben, damit sicher ist, dass beide sie gelesen haben.

Tablets im Job bringen Vorteile

Es ist nicht zu übersehen, dass die mobilen und kleinen Tablet-PCs einige Vorteile für den Beruf bringen. Vor allem im Hinblick auf die Sicherheit sind sie meist besser ausgestattet als Netbooks oder Laptops. Durch die am meisten genutzten Betriebssysteme Android und iOS auf den Geräten gibt es nur sehr wenige Viren und Trojaner, die auf diese angesetzt sind. Die Malware wird meistens für Windows hergestellt. Trotzdem sollten Angestellte aber beachten, dass sie aus dem Store nur Apps aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen. Es ist immerhin nicht förderlich, wenn das Firmennetzwerk aufgrund eines aus dem Store geladenen Virus‘ zusammenbricht. Außerdem gilt bei einem Tablet das gleiche wie auch bei einem Computer und einem Smartphone: Das sorglose Bewegen im Internet ist nicht möglich, die Angestellten müssen immer aufpassen, auf welche Links sie klicken und welche E-Mailanhänge sie öffnen, beschreibt pcwelt.de. Wer mit dem Internet vertraut ist, wird sich aber auf einem Tablet nicht schneller einen Virus einfangen als auf dem PC - und die meisten Angestellten sind die Nutzung des Internets mittlerweile gewöhnt, da sie sowohl beruflich aus auch privat darin unterwegs sind. Sinnvoll ist das Tablet außerdem, zumindest in bestimmten Berufen: Arbeiter in der Produktion müssen keine Papiere mehr ausfüllen, in der Bank können Kunden effizienter beraten werden und in der ITK-Branche, in der die digitalen Medien generell sehr viel eingesetzt werden, ist es einfacher, sich um Präsentationen zu kümmern, wichtige Mails zu beantworten und wichtige Termine auch von unterwegs festzulegen oder zu bestätigen. Sogar in der Medizin wird das Tablet mittlerweile genutzt: Es gibt einige Krankenhäuser, die Patientenakten digitalisiert haben, sodass die Ärzte nicht mehr mit einem Haufen Papiere umherlaufen müssen, sondern nur noch mit einem mobilen und flachen PC in der Hand. Durch die vielfältige Einsetzbarkeit ist darzustellen, wie sinnvoll Tablets mittlerweile für die unterschiedlichsten Berufe werden. Dennoch liegt das letzte Wort, ob ein privates Gerät im Job genutzt werden darf, immer noch beim Arbeitgeber. Banken und Krankenhäuser werden beispielsweise sehr wahrscheinlich eher firmeneigene Geräte nutzen als die privaten, da die Daten zum Teil sehr sensibel sind.

Autorin: Janine Meier arbeitet in der Abteilung Human Ressources in einem IT-Unternehmen und weiß die Vorteile der mobilen Nutzung der Tablets und Smartphones zu schätzen. Solange die Firma keine sensiblen und vertraulichen Daten behandelt, sieht sie keinen Grund, warum Angestellte nicht ihre eigenen privaten Geräte in der Firma nutzen sollten - immerhin würde dies die Position des Unternehmens als attraktiver Arbeitgebererhöhen.