Living Pool: Ein naturnaher Pool für den Garten

In diesem Artikel erfahren Sie:

Was ein Living Pool ist.

Wie Ihr Schwimmteich im Garten naturnah wird.

Wie sich die Pflege eines Living Pool gestaltet.

An heißen Tagen ins kühle Nass springen und sich erfrischen - zahlreiche Hauseigentümer träumen von einem Living Pool im eigenen Garten. Doch viele scheuen den Pflegeaufwand und den Chemikalieneinsatz, der für hygienisch einwandfreie Verhältnisse notwendig ist. Dabei geht es auch ganz ohne Chemie: Naturnahe Livning Pools reinigen das Wasser permanent auf rein biologische Art und sorgen so für klare und gesunde Verhältnisse.

Living Pool: Wasseraufbereitung auf natürliche Art

Der "Living Pool" des Anbieters Biotop Landschaftsgestaltung beispielsweise bereitet das Wasser mit einem eigens entwickelten Phosphatfilter auf natürliche Weise auf. Anstelle der Regenerationszone mit den in ihr lebenden Pflanzen und Tieren, die etwa für Schwimmteiche üblich ist, sorgen in diesem Pool ein Biofilter und ein eigens entwickelter Phosphatfilter für die natürliche Aufbereitung des Wassers. Optisch ein Pool, ist die Badefläche im eigenen Garten somit doch ein vollwertiger, natürlicher Schwimmteich. Der Hauseigentümer kann damit sicher sein, in klarem Wasser - fast wie in einem Bergsee - entspannen und sich erfrischen zu können, ohne großen Pflegeaufwand betreiben zu müssen.

Drei Auszeichnungen für die neue Pool-Generation

Für dieses Konzept hat der Hersteller jetzt gleich drei Auszeichnungen erhalten. So kürte die Garten-Redaktion der Financial Times den Pool zum "Best New Product at the Chelsea Flower Show 2011”, das Land Niederösterreich wählte Biotop unter die drei innovativsten Betriebe des Landes, und schließlich erhielt Unternehmenschef Peter Petrich den "EnergyGlobe Award 2011". "Dieser Preis ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte", ist Peter Petrich überzeugt, "denn es ist eine Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Entwicklung von nachhaltigen und umweltfreundlichen Schwimmanlagen richtig liegen."

Schwimmteich: Herkömmliche Pools einfach umrüsten

Dabei bleibt die technische Entwicklung auch der naturnahen Pools nicht stehen - ganz im Gegenteil. So ist es nun gelungen, die Größe des Biofilters von zehn auf einen Quadratmeter zu verkleinern. Zudem wurde ein Umbausatz für herkömmliche Pools geschaffen, mit dem ohne viel Aufwand ein Chemie-Pool zu einem "Living-Pool" wird - für ein natürliches und gesundes Badevergnügen. Damit können fast alle Becken, die glatte Wände aufweisen, umgerüstet werden. Dafür ist es lediglich notwendig, Biofilter und die Technik zu installieren sowie die chemische Wasseraufbereitung stillzulegen.

Pools individuell für jeden Garten planen

"Entscheidend für einen optisch ansprechenden 'Living Pool' und eine einwandfreie Funktionsweise, ob bei Neuanlage oder bei der Umrüstung, ist eine Planung durch den erfahrenen Fachmann", betont Peter Petrich. Ein Partnernetz erfahrene Garten- und Landschaftsbauer in ganz Deutschland entwickeln passende Ideen für nahezu jeden Garten. Die individuelle Planung der Anlagen ist dabei genauso selbstverständlich wie die Betreuung nach der Fertigstellung. Gut zu wissen: Die Baukosten liegen nicht höher als die von qualitativ hochwertigen Swimmingpools in konventioneller Bauart - darüber hinaus kann die Chemie aus dem eigenen Garten verbannt werden.