In diesem Artikel erfahren Sie:

Wie modernen Gartenleuchten ein stimmungsvolles Ambiente zaubern.

Was bei der Planung vom Licht im Garten zu beachte ist.

Wie Sie die Witterungsbeständigkeit sicherstellen.

Wenn der Tag sich seinem Ende zuneigt und die Sonne langsam am Horizont versinkt, sollte man selbst die Beleuchtung der heimischen Grünlandschaft in die Hand nehmen und sich um das passende Licht im Garten kümmern. Hierzu eignen sich beispielsweise die vielfältigen Outdoor-Leuchten von 8 seasons design. Damit kann man leuchtende Akzente im Garten setzen und ganz einfach eine ideale Atmosphäre für laue Sommernächte schaffen. Durch ihr schlichtes und gleichzeitig außergewöhnliches Designs sind die kreativen Lampen auch unbeleuchtet ein echtes Highlight.

Licht im Garten: Vielseitige Funktionslampen

Das umfangreiche Sortiment der "Shining"-Kollektion" umfasst mittlerweile 28 Design-Außenleuchten für ein stimmungsvolles Licht im Garten. Die modernen Produkte des Anbieters aus Eschweiler sind einzigartig am Markt, da sie nicht nur ein gemütliches Licht versprühen, sondern gleichzeitig mit verschiedensten Designs wie zum Beispiel Blumen, Monden oder Steinen glänzen. Ihre zeitgemäßen Energiesparlampen verbrauchen wesentlich weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel. Nach Belieben erstrahlen sie in kalt- oder warmweißem Licht. Am Tag und in der Nacht ein echter Hingucker sind Funktionslampen wie der moderne Leuchttopf "Shining Drum". Das Multifunktionsobjekt können Gartenfreunde wahlweise bepflanzen, als leuchtenden Sitzhocker verwenden oder als Beistelltisch nutzen. Auch die beleuchteten Blumentöpfe - Shining Pots genannt - sind ein Muss für diesen Sommer. Sie verfügen über ein intelligentes Ablaufsystem, welches überschüssiges Gießwasser nach unten abfließen lässt. So kann jede der elf verschiedenen Formen mit echten Blumen bepflanzt werden.

Gute Witterungsbeständigkeit

Bei allen optischen Effekten darf im Außenbereich auch die Sicherheit nicht außer Acht gelassen werden. Die schlichten und zeitlosen Leuchtobjekte der dekorativen "Shining"-Kollektion sind aus hochwertigem, wetter- und UV-beständigem Polyethylen gefertigt. Dies ist ein sehr hochwertiger Kunststoff, der aufgrund seiner Beschaffenheit ideal für den Außenbereich geeignet ist. Unabhängige Prüfinstitute haben die Leuchten von 8 seasons design getestet und deren Sicherheit bestätigt.