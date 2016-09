Städtereisen richtig planen

Was ihre Reisevorlieben angeht, sind die Menschen heutzutage sehr unterschiedlich. Viele möchten so viel wie möglich sehen, jede Stadt einmal bereist, jedes Land einmal gesehen, jede Kultur einmal kennengelernt haben. Es gilt der Grundsatz mit 25 Jahren am besten schon auf mindestens drei Kontinenten gewesen zu sein. Einige haben aber andere Prioritäten. Für sie gilt, die Kulturen alle nach und nach, aber dafür intensiv kennenzulernen. Die perfekte Städtereise wäre dann, in zwei Monaten drei Städte bereist zu haben – diese dann aber so gut wie möglich mit all ihren Facetten kennengelernt zu haben.

Europas Länder kennenlernen

Wer zum Beispiel vor allen anderen Kontinenten erst einmal Europa intensiv kennenlernen möchte, der sucht sich nach und nach ein Land aus, welches er gern näher entdecken möchte und plant viel Zeit ein, um alle Ecken zu erfahren. Für so eine Städtereise eignet sich zum Beispiel England sehr gut. Da die meisten die englische Sprache relativ gut beherrschen, findet man sich hier sehr gut zurecht und kann entspannt von einer Stadt zur nächsten Reise und unterwegs auch in den ländlichen Gegenden einen Stopp einlegen, um alle Teile der Kultur anzutreffen. Schon von den Flugangeboten her lohnt sich ein Start in London. Von dort kann man mit dem Zug oder dem eigenen Mietwagen (je nachdem, ob man sich das Fahren auf der anderen Straßenseite zutraut) weiterfahren ins südliche Plymouth, welches vor allem für seine königlich-britische Marinewerft bekannt ist. Weiter geht’s von dort nach Bristol , eine historische Stadt, die viele Burgen vorzuweisen hat. Andere Städte, die man auch noch mitnehmen kann, sind Manchster, Birmingham, Coventry oder möglicherweise auch kleinere Städte wie Sheffield, Leeds oder York, um seine Städtereise dann wieder in London zu beenden und von dort zurückzufliegen. Am besten ist es aber, wenn man sich drei dieser Städte aussucht, auch einige Zwischenstopps oder Ausflüge auf das Land einplant und sich dann für den nächsten Urlaub drei neue Städte vornimmt. So lernt man England sporadisch, aber intensiv kennen.