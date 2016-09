Sporturlaub leicht gemacht

In diesem Artikel erfahren Sie:

Warum Sporturlaub immer beliebter wird.

Welche Voraussetzungen es für einen gelungenen Aktivurlaub gibt.

Welche Aktivreisen besonders empfehlenswert sind.

Sich auspowern, seinen Körper spüren, Grenzen überwinden und den Horizont erweitern – Aktivurlaub ist für immer mehr Menschen die Alternative zum klassischen Strand- oder Erholungsurlaub und gewinnt immer mehr begeisterte Anhänger. Viele möchten sich im sportlichen Herausforderungen widmen, sich ins Abenteuer stürzen, neue Orte entdecken - eben einfach aktiv sein. Dabei kann es ruhig und sogar meditativ zugehen, wie beim Yogaurlaub auf Mallorca oder beim Fastenwandern in Südfrankreich oder wild und ausgelassen wie beim Surfen auf Fuerteventura oder beim Klettern in den Alpen.

Damit es beim Aktivurlaub keine bösen Überraschungen gibt, sagen wir Ihnen hier, worauf Sie achten müssen.

Wichtige Voraussetzungen für den gelungenen Aktivurlaub

Die Wahl des Urlaubs und des passenden Sportprogramms hängt immer von der eigenen körperlichen Verfassung und nicht zuletzt der Kondition ab. Schätzen Sie sich selbst ehrlich ein, wozu Sie imstande sind und was Sie leisten können und dann ziehen Sie davon noch einmal 10% ab. Denn erstens sind Sie im Urlaub und zweitens passieren die meisten Unfälle, weil Sportler sich überschätzen.

Gerade wenn Ihr Partner passionierter Sportler ist und Sie gerade erst angefangen haben – überschätzen Sie sich nicht und lassen Sie es langsam angehen. Steigern können Sie immer noch. Vor einem sportlichen Aktivurlaub sollen Sie in jedem Fall Ihren Hausarzt konsultieren, der Sie auf Herz und Nieren prüft.

Gerade auch für Anfänger empfiehlt es sich, Kurse bei ausgebildeten Sportlern zu buchen. Surfkurse auf Teneriffa oder Kletterworkshops in den Rocky Mountains machen Spaß und Sie sind dabei auf der sicheren Seite.

Die richtige Ausrüstung spielt dabei eine wichtige Rolle. Gerade beim Wandern, Klettern oder Radfahren sollten Sie auf geprüfte Qualität achten.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Sportart ausprobieren, besteht in den meisten Fällen die Möglichkeit, etwa Surfbrett, Neoprenanzug oder Mountainbike auszuleihen.

Dann steht dem Sportprogramm im Urlaub nichts mehr im Wege.

Die schönsten Aktivreisen

Unvergesslichen Urlaub mit Abenteuercharakter können Sie auf der ganzen Welt erleben. Viele Urlaubsregionen locken mit atemberaubenden Naturlandschaften, die zum Genießen und Erleben einladen. Klettern in den bayerischen Alpen, Wandern und Mountainbiken auf Madeira und Mallorca, Kitesurfen auf den Kapverden und Wellenreiten in Südfrankreich – die Auswahl ist schon alleine in Europa riesig. Die Verbindung zwischen Sport und Natur ist in jedem Fall ein einzigartiges Erlebnis. Dabei sollten Sie jedoch unbedingt beachten, dass der Schutz und Erhalt der Natur vor dem persönlichen Vergnügen steht. Verhalten Sie sich rücksichtsvoll und Sie tragen dazu bei, die Naturlandschaften auch für die Zukunft zu erhalten.