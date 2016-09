Wohlfühlen mit System: Fit und gepflegt in den Frühling

In diesem Artikel erfahren Sie

Was im Frühling bzgl. Lichtschutz schon zu beachten ist.

Wie Sie sich auf vermehrte Sonnenstrahlen vorbereiten sollten.

Welche Methoden es für den Körper, das Gesicht, die Hände und Füße gibt.

Welche Produkte Sie hierfür sicher nutzen können.

Wenn die wärmere Jahreszeit beginnt, möchte man am liebsten jeden Zentimeter Haut der Sonne präsentieren, so sehr dürstet es uns nach Wärme und den verwöhnenden Sonnenstrahlen.

Gut vorbereitet, stellt ein Sonnenbad kein Problem dar. Wichtig ist, dass immer auf einen guten Lichtschutzfaktor geachtet wird, bevor es nach draußen geht. Dicke Pullover, Schals und warme Jacken haben uns gut abgeschirmt vor Kälte, Eis und Nässe. Aber sie haben auch jeden noch so winzigen Lichteinfall auf die Haut verhindert. Daher muss die Haut langsam an die UV-Strahlen gewöhnt werden, damit sie eine gute Lichtschwiele aufbauen kann. Langsam heißt, mit wenig genussvoll verwöhnen. Zum Anfang ist eine gute Vorbereitung notwendig, die man in Form eines sanften Peelings beginnen kann. Peeling für Gesicht und Körper befreit von ungleichmäßig abgelagerten, alten Hornschüppchen. Ein Bambus Peeling aus der Wohlfühl mit System Linie beispielsweise, trägt sanft alles Störende ab und versorgt gleichzeitig die Haut mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Anschließend eine gute, reichhaltige Creme auftragen, mit viel Feuchtigkeit und Aufbaustoffen, damit die Haut satt und zufrieden wird.

Frühlingsgefühle kommen auch auf, wenn wir uns wieder strumpflos bewegen können. Wer da mit Behaarung an den Beinen geplagt ist, der sollte diese Härchen mit Wachs oder Zuckerpaste im Kosmetikinstitut entfernen lassen. Das hält 4-6 Wochen, bis man zur nächsten Enthaarung gehen muss. Ein anschließendes sanftes Einsprühen mit Hydro Care Tonic beruhigt und entspannt die Haut.

Auch mit Laser oder IPL können die Härchen entfernt werden. Zwar muss man diese Behandlung auch mehrmals durchführen lassen, bevor wirklich alle Störenfriede beseitigt sind, doch danach hat man lange Zeit absolute Ruhe.

Wichtig aber ist bei allen diesen Haarentfernungen: niemals direkt danach in die Sonne gehen und immer einen hohen LSF auftragen, sonst können unschöne Flecken entstehen, die mehr auffallen als die vorher entfernten Haare. Wer in den Urlaub fahren will, sollte immer mindestens 1 Woche vorher Enthaaren.

Auch die Füße haben nach der langen Winterzeit und ihrem Arrest in warmen, dicken Schuhen eine Verwöhnbehandlung verdient. Die störende Hornhaut sollte entfernt, Nagelfalz und Nagelplatte gereinigt und geglättet werden, damit man wieder einen Nagellack in einer der topp aktuellen Frühlingsfarben auftragen kann. Und eine entspannende Fußmassage hat noch jedem Genuss bereitet.

Auch die Hände benötigen nun eine Extraportion Pflege. Dazu lässt sich eine einfache Methode sehr wirkungsvoll anwenden: 1 Teelöffel Salz mit 1 Esslöffel Body-Oil verrühren, in die Hände reiben, dabei die Nagelhäutchen nicht vergessen und 10 Minuten einziehen lassen. Danach abwaschen und die Hände mit einer reichhaltigen Handcreme verwöhnen. Auch hier an Nägel und Nagelhaut denken.

So schön gepflegt steht der warmen Jahreszeit nichts mehr im Weg.