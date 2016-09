Kalorien-Grundumsatz: Warum radikale Diäten selten zum Wunschgewicht führen

Grundumsatz "im Keller"

Hungerkuren sind medizinisch gesehen die schlechteste Methode, langfristig Gewicht zu verlieren. So kämpft der Organismus während des Kalorienentzugs um das nackte Überleben. In der Not reduziert er drastisch seinen Kalorienverbrauch und baut wertvolle Muskelmasse ab, da diese mehr Kalorien benötigt als Fettgewebe. Mit fatalen Folgen: Während der Crash-Diät hat sich der Grundumsatz des Körpers meist deutlich herunter geschraubt. Liegt dieser beispielsweise nun 500 Kalorien unter dem gewohnten Maß, müsste die Person erheblich weniger essen als gewohnt, um das Gewicht halten zu können. Wird der normale Speiseplan wieder aufgenommen, tritt der gefürchtete Jojo-Effekt ein und überflüssige Kalorien landen für künftige Hungerphasen in den körpereigenen Fettdepot.

Stoffwechsel gezielt ankurbeln

Was sich der Mensch jahrelang auf die Hüften gefuttert hat, kann er unmöglich in wenigen Tagen wieder verlieren. Nur wer mit ausreichend Geduld und Disziplin an der Veränderung seiner Ernährungs- und Lebensweise arbeitet, wird auf Dauer erfolgreich abnehmen. Wichtig und zielführend ist dabei ein kalorien- und fettarmer Speiseplan. Mit einer vollwertigen Mischkost aus Vollkornprodukten, wertvollen pflanzlichen Fetten, mageren Milchprodukten, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse gelingt das gesunde Abnehmen. Ist nun der Stoffwechsel des Körpers durch die vielen Diäten ins Stocken geraten, ist es schwer, diesen wieder auf Hochtouren zu bringen. Hier können die Wirkstoffe der Algen in homöopathischer Form wie etwa als Cefamagar-Tabletten die Gewichtsabnahme unterstützen. Der Blasentang, auch als Fucus vesiculosus bekannt, wird in homöopathischer Zubereitung bei Übergewicht eingesetzt und kann die Schilddrüsentätigkeit und den Stoffwechsel aktivieren. Der Körper verbrennt wieder mehr Kalorien und hartnäckige Pfunde lassen sich leichter bekämpfen.